ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов президента

За границей на этот раз избирательные участки открыты не были. На выборах не было официальных наблюдателей от ОБСЕ и западных стран. Лукашенко заявил, что наблюдателей от ОБСЕ власти приглашали в страну, но те отказались приехать. В организации пояснили, что приглашение последовало только за 10 дней до голосования и организовать наблюдение уже было невозможно.