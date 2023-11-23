Бывший сотрудник белорусской милиции: "Вот эти задержания по фильму Delfi — это все бред, который вводят людям в уши"

Станислав Лупоносов отмечает, что во время работы в управлении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома он научился анализировать биллинги телефонных соединений. «Они говорят о многом. По биллингу можно узнать всю жизнь человека. Абсолютно все. Все его интересы, склонности, включая любовницу, дорогие покупки. Это все видно. Если человек пользуется мобильным телефоном, то оставляет много следов».

С 2016 года по 2020 год Лупоносов был старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома. В 2020 году устроился на работу в ГУБОПиК, через пару месяцев уволился. На сегодня Станислав — один из спикеров объединения бывших силовиков ByPol.

Чтобы не попасть в систему Kipod, Лупоносов советует надеть солнцезащитные очки и бейсболку. "Система Kipod не распознает. Она работает в основном по глазам и ушам", — утверждает бывший силовик.

Лупоносов отмечает, что система Kipod не помогла ему определить ни одного преступника. В то же время систему максимально используют силовики: "Вот эти задержания по фильму Delfi, книге "Я выхожу" — это все бред, который вводят людям в уши. На самом деле они все высчитывают с помощью системы Kipod. В Минске большое количество цифровых камер высокого качества. На проспекте, в метро. Они позволяют идентифицировать человека".

Берем свои служебные телефоны трех операторов и определяем, какая сота работает в этом месте преступления. Затем направляем запрос операторам сотовой связи, чтобы узнать, кто в момент преступления был в этих сотах. Затем сопоставляются эти звонки по всей стране. Если совпадения где-то «выстреливали», значит это наш человек».

"У КГБ больше страха"

Станислав Лупоносов считает, что самой влиятельной структурой в Беларуси является КГБ, так как именно он обладает наибольшим количеством информации. Говоря о милиции он отмечает, что ее очень много.

«Если много, то их трудно всех контролировать. Неизвестно, что может произойти. КГБ намного более закрытая структура. Там происходит большее идеологическое накачивание людей. Там больше страха. В милиции этого меньше. Там люди каждый день общаются с гражданскими. Они видят жизнь людей. Хочешь не хочешь, а будешь людям сопереживать. А КГБ немного дальше, Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) еще дальше».

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