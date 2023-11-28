Белорусы рассказали, выгодно ли сейчас ездить закупаться в Литву и Польшу

— В Zara была распродажа, и скидочные позиции оказались по очень привлекательным ценам. К примеру, сапоги — 120 рублей (35 евро), кожаные туфли — 153 рубля (45 евро) без скидки, платье от 53−140 рублей (15-41 евро). Были распродажи и на других сайтах, цены и там были привлекательные — Karl Legerfeld, Moschino, Guess — много брендов предлагали очень хорошие скидки. Даже для сравнения с российскими сайтами и скидками было намного больше выгодных позиций. Касаемо техники: к примеру, робот-пылесос Ecovacs Deebot X1 Omni на российском и белорусском рынке стоит в районе 3150−3850 рублей (927-1134 евро). Сейчас цены куда выше — от 4400 рублей рублей (1296 евро), в Польше — в два раза дешевле, а именно — около 1740 рублей (512 евро), — рассказывает Анастасия.

В период скидок, в том числе привязанных к черной пятнице, читательница Анастасия основательно закупилась брендовой одеждой и косметикой в польских магазинах. По ее подсчетам, она сэкономила 1200−1400 белорусских рублей (353-412 евро) по сравнению с тем, сколько могла потратить на эти же товары в белорусских магазинах.

Покупки девушка делала через байер-сервис, то есть посредника между ней и торговым объектом. Все купленные товары ей доставили домой. И даже с условием доставки покупки были выгоднее.

Джинсовую куртку Karl Legerfeld, по ее словам, белоруска купила в переводе на белорусские деньги за 450 рублей (132 евро). В Беларуси журналисты нашли такую же за 629 рублей (185 евро). Правда, эта цена была актуальной три месяца назад. Сейчас товара нет в продаже.

— Мужской набор Yves Saint Laurent купила за 300 рублей (88 евро). У нас его либо нет, либо стоит 520 (153 евро) и выше (и то не набор, а только парфюм).

На скриншоте из польского магазина, который прислала Анастасия, цена за набор выходит чуть более 393 злотых (90 евро)