Беларусь. Выборы в концлагере

После жестокого подавления народных протестов 2020 года с Беларуси не осталось независимых медиа, правозащитных и общественных организаций, оппозиционных политических партий и движений. Против граждан вот уже пятый год идут массовые репрессии. В тюрьмах страны находятся тысячи политзаключенных, их точное количество неизвестно, многие боятся даже сообщать о факте репрессий правозащитникам и журналистам, которые вынуждены были бежать за рубеж и объявлены сегодня белорусскими властями „экстремистами“.
Тот фарс, который Лукашенко называет „выборами“, в этом году лишен даже обычных декораций. В кампании не участвовал ни один мало-мальски оппозиционный кандидат, власти назначили лишь четырех спойлеров, полная зависимость которых абсолютно очевидна. В избирательные комиссии по всей стране вошли только проверенные и опытные фальсификаторы. Наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ не пригласили, потому как в этот раз шоу вышло совершенно бездарным.
Конечно, людей принудительно загоняют на избирательные участки. Мы это видим по чрезвычайно высокой цифре досрочного голосования: гонят рабочих государственных предприятий, врачей больниц и учителей школ, военнослужащих и сотрудников силовых структур, заключенных тюрем и колоний. Но я уверена, что очень многие белорусы, кто не так зависим от власти, проигнорируют этот фарс, так как понимают, что их избирательный бюллетень никак не повлияет на итог: диктатор Лукашенко в очередной раз нарисует себе лживые цифры „поддержки“.
Однако на самом деле никакой поддержки среди белорусов у него сегодня нет: Лукашенко удерживает власть исключительно благодаря насилию и подавлению любого несогласия, а также поддержке со стороны Кремля.
Поэтому сегодня так важно не жить по лукашенковскому календарю с фальшивыми „событиями“, а выработать стратегию отстранения узурпатора от власти и освобождения Беларуси от диктатуры.
Посмотрите на карту: Беларусь - стратегически важная для региона страна. Именно территорию нашей страны российский диктатор Путин использует в войне против Украины и именно с этого плацдарма угрожает нападением на страны НАТО - Литву, Латвию и Польшу. Все угрозы также хорошо осознают в Эстонии.
Общая жесткая и принципиальная позиция стран Запада в отношении диктатуры в Беларуси и ее спонсора в лице российского режима - могут предотвратить новые нападения и остановить войну. Необходимо выработать эффективные меры давления на эти режимы, включая усиление экономических санкций против этих режимов, вплоть до эмбарго на торговлю с Беларусью и прекращение транзита российских и иных товаров через территорию страны.
Это может стать эффективным инструментом не только для изменения ситуации в Беларуси, но и во всем регионе. Европа, частью которой безусловно является Беларусь, не будет безопасной пока этот плацдарм остается в руках российского империалистического режима.