Беларусь. Выборы в концлагере

Трудно писать о том, чего нет. В Беларуси с 1994 года, когда к власти пришел диктатор Лукашенко, не было ни одной свободной и демократической избирательной кампании. Все выборы, включая президентские, парламентские и местные, а также референдумы не признавались международным сообществом, а их итоги массово фальсифицировались. Таким образом и президентские выборы в Беларуси в 2025 году никак нельзя считать избирательной кампанией. Сегодня это можно сравнить с выборами в концентрационном лагере: заключенные „выбирают“ начальника лагеря под дулами автоматов вооруженной охраны.