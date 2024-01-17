Беларусь включила ядерное оружие в свою военную доктрину

В минувшем году Кремль объявил о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, не уточнив его количества. Россия заявила, что оставит за собой контроль над этим оружием, предназначенным для применения на поле боя. Было также отмечено, что речь идёт об оружии малого радиуса действия и сравнительно небольшой мощности.

Россия использовала территорию Беларуси как плацдарм для вторжения своих войск в Украину 24 февраля 2022 года, отмечает агентство AP.

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории должно служить сдерживанию агрессии со стороны Польши, члена НАТО.

Агентство БЕЛТА сообщило во вторник, что министр обороны Виктор Хренин по итогам заседания Совета безопасности рассказал журналистам об основных положениях нового проекта Военной доктрины Беларуси.