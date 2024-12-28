Александр Лукашенко помиловал еще 20 политзаключенных

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 20 человек, „совершивших преступления экстремистской направленности“, сообщается на сайте президента Беларуси в субботу, 28 декабря. Это седьмое массовое помилование политзаключенных в Беларуси с лета этого года.

„Из помилованных 11 - женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет 4 детей, - говорится в сообщении. - Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном“.

Указывается, что белорусское МВД „проконтролирует“ поведение помилованных после их освобождения.