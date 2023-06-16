Дело против Навального будет рассматриваться в колонии № 6 во Владимирской области, где политик сейчас отбывает наказание. Как напоминает «Медиазона», год назад, когда там рассматривалось другое дело против Навального, журналистам предлагали пройти в специально подготовленное помещение, где был экран с трансляцией. Трансляция периодически прерывалась, а на последнем слова политика ее отключили. При этом журналисты могли попасть в зал заседания, но для этого нужно было сдать всю электронную технику, взять с собой можно было только ручку и блокнот.
Теперь, как заявил Полежаев, правила изменились. «В самом зале, где будет подсудимый, судья и защитники — никого не будет, пишущие могут присутствовать там же где и камеры [в помещении с трансляцией]», — рассказал представитель суда.
6 июня во владимирской колонии прошло предварительное заседание суда по делу об «экстремизме», возбужденному против Навального. Журналистов на заседание не пустили.
Навальному вменяют создание «экстремистского сообщества», призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также реабилитацию нацизма. По этому делу ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва готовит список товаров, которые запретят перевозить через нашу страну
Министерство экономики и инноваций зарегистрирует...
Синоптик представил прогноз погоды на выходные
Синоптик Тадас Кантаутас рассказал Delfi, какой будет...
Чрезвычайную ситуацию из-за засухи в Литве пока не объявят
Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) принял...
Мэр Вильнюса отреагировал на скандал в Гульбинае: у муниципалитета есть план
После проведенного журналистом портала Delfi...
В течение нескольких месяцев число пациентов достигло годового показателя: сбываются предупреждения врачей
Каунасская больница несколько недель назад сообщила,...