Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр искала полиция

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр сообщила о визите полиции по месту ее прописки. По ее словам, полицейский пришел в квартиру ее родителей, где она прописана. "Искал меня, но мама его не пустила и говорить с ним отказалась", - написала она в своем микроблоге в Twitter в субботу, 21 августа.
Фельгенгауэр отметила, что это уже не первый случай, когда сотрудники полиции пытаются ее найти. "Я думаю, что это, скорее всего, связано с базой частично взломанного сайта Free.navalny (в поддержку освобождения оппозиционера Алексея Навального - Ред.) Еще один вариант, который возможен, это то, что у меня был административный арест и я нахожусь в некой базе потенциальных правонарушителей", - поделилась своим мнением журналистка в интервью "Эху Москвы".
С начала недели в соцсетях стала появляться информация о приходах полиции к людям, чьи данные, по их словам, оказались в публичном доступе после утечки с сайтов Free.navalny.com и "Умное голосование". Накануне правозащитная организация "ОВД-Инфо" сообщила, что за минувшие три дня московская полиция посетила по меньшей мере 478 человека, адреса которых числились в похищенных базах данных.
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