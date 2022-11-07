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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом РБК сообщил источник, близкий к силовым структурам. РИА "Новости" и Mash рассказали об этом со ссылкой на очевидцев, которые видели, как она пересекает границу с Латвией через наземный пункт пропуска "Бурачки" в Псковской области.
Ksenija Sobčiak
Ksenija Sobčiak
© Stopkadras

Мать Собчак, член Совета Федерации Людмила Нарусова и адвокат Сергей Бадамшин отказались от комментариев. Ранее Нарусова сообщила, что её дочь скоро вернётся в Россию. Она также заявила, что у Собчак нет процессуального статуса по делу о вымогательстве, а адвокаты ее дочери обжалуют сам факт обыска в ее подмосковном доме.

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Собчак уехала из России в Литву после задержания и ареста её коммерческого директора Кирилла Суханова по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Тверской суд Москвы также отправил под арест по этому делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

Обыски прошли в загородном доме Собчак. ТАСС и "База" со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Ксения Собчак проходит по этому делу в качестве подозреваемой и что её хотели задержать. Официальных сообщений от МВД не было.

Адвокат Сергей Бадамшин, сославшись на материалы дела, сообщил, что у Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве.

Журналистка сообщения о своём процессуальном статусе не комментировала.

Ксения Собчак – владелица медиахолдинга "Осторожно Media". Журналистка с детства знакома с президентом России Владимиром Путиным. Он был помощником её отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

В 2018 году Собчак баллотировалась в президенты России, выступая с оппозиционными по отношению к политике Путина заявлениями, в том числе и о принадлежности Крыма Украине. Она набрала чуть более 1% голосов. Оппозиционный политик Алексей Навальный тогда заявлял, что Собчак действовала в интересах Кремля, она это отрицала.

Собчак при выезде из России воспользовалась паспортом гражданина Израиля. Ранее она не комментировала сообщения о получении израильского гражданства.

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Радио Свобода
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