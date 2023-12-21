Журналистка Дунцова подала документы в ЦИК России

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова в среду, 20 декабря, подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации своей инициативной группы, поддержавшей кандидатуру женщины на выборах президента России.

Центризбирком должен рассмотреть пакет документов и вынести решение в течение 5 дней.

Оснований для отказа в регистрации нет, подчеркнула Дунцова. В случае одобрения заявки ей необходимо до 25 января 2024 года собрать не менее 300 тысяч подписей за свое выдвижение от жителей российских регионов. Подписи пройдут проверку на подлинность.

Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы.

О своем намерении выдвинуться на пост президента она объявила 16 ноября, объяснив это решение тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение".