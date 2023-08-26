Журналист Константин Эггерт объявлен в России "иноагентом"

Министерство юстиции России в пятницу, 25 августа, объявило "иностранным агентом" корреспондента DW в Вильнюсе и ведущего ток-шоу "вТРЕНДde" Константина Эггерта . Кроме него, реестр физлиц-"иноагентов" пополнили политолог и публицист Кирилл Рогов, главный редактор исторического журнала "Дилетант" Виталий Дымарский, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин, историк и автор фильма "Обыкновенная денацификация" Александр Штефанов и руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоков.

По версии Минюста РФ, все фигуранты нового перечня, кроме Виталия Дымарского и Мартина Кочесокова, выступали против военного вторжения России в Украину. Внесение Дымарского в реестр объясняется тем, что он якобы распространял "недостоверную информацию" о политике и решениях российских властей, а также о действиях российской армии. Кочесокову приписывают "призывы к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ".