Журналист Иван Сафронов этапирован в неизвестном направлении

Журналиста Ивана Сафронова, отбывающего наказание в колонии в Красноярском крае, этапировали в неизвестном направлении, сообщается в среду, 13 сентября, в группе поддержки журналиста в Telegram. Несколько человек, поддерживающих с ним контакт, сообщили, что получили от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уведомление о том, что адресат "убыл в другое учреждение".

В письмах родственникам Сафронов ничего не сообщал о возможном переводе в другую колонию, утверждает в свою очередь русская служба британской медиакомпании BBC. Сестра Сафронова Ирина Ковязина рассказала, что краткосрочное свидание с ним, которое должно было состояться 23 сентября в ИК-7 "Арейское", где до сих пор содержали журналиста, не состоится и перенести его невозможно.

Дело Ивана Сафронова