Журналист Голунов отсудил у МВД России 1,5 миллиона рублей

Журналист Иван Голунов по решению Мосгорсуда должен получить 1,5 миллиона рублей (около 20 тысяч евро) от МВД РФ в качестве возмещения морального вреда. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет агентство “Интерфакс”, ссылаясь на пресс-службу суда.

В 2019 году сотрудники УВД подложили Голунову наркотики и обвинили его в покушении на их сбыт. В 2021 году Мосгорсуд приговорил за это пятерых бывших сотрудников УВД к срокам от 5 до 12 лет в колонии общего режима - впоследствии это наказание было смягчено.

Голунов подал иск на 5 миллионов в качестве компенсации морального вреда - он был удовлетворен частично, Голунов получит от МВД полтора миллиона рублей. Сам Голунов намерен направить эту сумму на благотворительность, в том числе в помощь людям, попавшим под незаконное преследование по статьям Уголовного кодекса об обороте наркотиков.

Несмотря на то, что мотивом преступления следствие посчитало желание полицейских продвинуться по службе, а также корысть, сам Голунов считает, что заказчики еще не найдены и не наказаны.