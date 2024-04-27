Журналист Forbes Мингазов отправлен под домашний арест

Суд в Хабаровске отправил под домашний арест журналиста Forbes Russia Сергея Мингазова, который был задержан по подозрению в распространении "фейков" о ВС РФ нпо мотивам политической ненависти". Об этом сообщило в субботу, 27 апреля, агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда.

Накануне адвокат Константин Бубон написал в Facebook, что поводом для задержания Сергея Мингазова послужил сделанный журналистом репост сообщения о событиях в Буче в Telegram-канале "Хабаровская Мингазета". Как рассказал Бубон онлайн-изданию "РБК", дома у Мингазова прошли обыски, "изъяли телефоны и компьютеры и его, и жены, и детей".

Хабаровский журналист Сергей Мингазов сотрудничал с газетой "Ведомости". Кроме того, он был собственным корреспондентом информагентства ТАСС в Хабаровске.