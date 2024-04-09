Жители затопленного Орска вышли на митинг протеста

На этих переговорах Козупица заявил, что для оценки ущерба и определения размера компенсаций будет создана специальная комиссия. Пострадавшим он рекомендовал самим фиксировать ущерб на фото и видео.

Как сообщают местные телеграм-каналы, полиция вначале пыталась препятствовать проведению митинга, но потом людей стало слишком много, чтобы их можно было разогнать. На площадь приехал глава города Василий Козупица. Он пытался обратиться к собравшимся, но его перебивали криками "Позор!". Тогда он предложил гражданам сформировать инициативную группу для переговоров в городской администрации.

Горожане недовольны размерами выплат за повреждённое наводнением имущество. Кроме того, они считают, что дамба, построенная на бюджетные деньги, строилась с нарушениями и из-за этого не смогла остановить паводок. Люди выражают недоверие местным властям и просят помощи напрямую у президента, скандируя "Путин, помоги!"

Также глава Орска пообещал пострадавшим выплаты на строительство жилья, однако точных цифр не назвал. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться администрацией в ближайшие дни.

Горожане, участвовавшие во встрече, потребовали наказания для тех, кто был ответственен за строительство, приём и обслуживание обвалившейся дамбы. Они жаловались на отсутствие сколько-нибудь централизованной помощи и выразили опасения из-за возможного мародёрства в подтопленных домах. Кроме того, они были возмущены заявлением главы МЧС Александра Куренкова, будто орчан ещё неделю назад призвали эвакуироваться, но они сами не захотели этого. По их словам, первеы сообщения МЧС о необходимости эвакуации поступили только в ночь, когда дамба была прорвана.