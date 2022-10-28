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Траты россиян на антидепрессанты за первые девять месяцев 2022 года увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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Vaistai nuo skausmo
© Shutterstock

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки "Честный знак".

Общая сумма, потраченная на антидепрессанты, составила 5 миллиардов рублей.

В количественном выражении рост продаж упаковок составил 48%; всего россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов.

Чаще всего антидепрессанты приобретали жители Москвы (1,3 тысячи упаковок на 10 тысяч взрослых жителей), Санкт-Петербурга (1,2 тысячи), Московской области (976), Карелии (939) и Ростовской области (909).

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Также за девять месяцев 2022 года наблюдается рост потребления в сегменте успокоительных препаратов — на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по сентябрь этого года россияне купили 108 миллионов упаковок таких лекарств, потратив 13,9 миллиардов рублей (+56% к прошлому году).

За первые шесть месяцев 2022 года рост был еще более значительным: 87% в денежном выражении и 66% в количественном. Эксперты связывали это с войной, опасениями от последствий санкций, а также с ажиотажным спросом в марте, когда россияне покупали лекарства впрок, опасаясь дефицита.

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