В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов, сообщили Интерфаксу в УВД Сочи.
"Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть", - рассказал собеседник агентства.
"Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским", - добавил он.
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Би-би-си сообщили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию.
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о стрельбе в районе Чкаловского пляжа в Сочи.
Собеседник ТАСС говорил, что приставы были убиты во время перестрелки. По словам источника Интерфакса, речь шла о сносе самостроя.
По данным агентства, приставы прибыли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну. "Однако мужчина отказался пустить их внутрь, равно как и покинуть дом. Спустя несколько минут он открыл по приставам огонь из охотничьего ружья, застрелив насмерть двоих", - рассказал собеседник Интерфакса.
Стрелявший доставлен в отдел внутренних дел, сказал собеседник агентства.
В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что еще в 2019 году был подан иск о признании самовольными постройками строения одноэтажных строений барачного типа, расположенных в первой санитарной зоне. В октябре 2020 года Адлерский районный суд иск удовлетворил.
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