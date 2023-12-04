Жены мобилизованных массово пишут смс на прямую линию с Путиным

Авторы смс спрашивают, когда их родственники вернутся домой, возмущаются условиями в тылу и на фронте, пишут о проблемах с зарплатами и отпусками, а также требуют замены мобилизованных – "почему только 1% мобиков до сих пор там, на сво?".