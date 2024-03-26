Жена Кара-Мурзы призвала к обмену заключенными

В апреле 2023 года выпускник Кембриджа Владимир Кара-Мурза был приговорен за критику войны РФ против Украины к 25 годам колонии строгого режима по статьям о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и "фейках" об армии. Это самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся критику Путина. До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.