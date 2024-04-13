Жена Кара-Мурзы: пока Путин у власти, будут репрессии

Вещи, которые ему разрешено держать при себе, - это кружка, зубная щетка, кусок мыла, два полотенца и две книги. Он получает полтора часа в день на чтение или написание писем, когда ему приносят (пришедшие ему) письма, ручку и бумагу. Позволены также ежедневные 90-минутные прогулки в маленьком дворике, где он опять же никого не видит. Он не имеет абсолютно никаких человеческих контактов, кроме общения со своим адвокатом пару раз в неделю.

- Жестокое, наглое убийство Алексея Навального, боюсь, не прибавило мне опасений, потому что я уже много лет опасаюсь за жизнь своего мужа, который находится в оппозиции к Владимиру Путину с тех пор, как Путин пришел к власти более 20 лет назад. Мой муж пережил два покушения на него. Благодаря независимому расследованию, проведенному Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, мы знаем имена и лица тех сотрудников ФСБ, кто следил за ним до обоих покушений. Первое произошло в 2015 году, всего через три месяца после убийства Бориса Немцова в Москве. И с тех пор, конечно, я каждый день знала, что моя жизнь и жизнь моего мужа находятся в серьезной опасности.