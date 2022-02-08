Судебный процесс по новому делу против политика Алексея Навального о мошенничестве и оскорблении судьи Лефортовский суд Москвы проведет на выездном заседании в колонии, где он отбывает наказание. Об этом в суде сообщили адвокатам Навального, сообщила во вторник, 8 февраля, в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Важно! Алексея НЕ повезут в Москву на суд. Весь процесс будет выездным - судья из Лефортовского суда поедет в ИК-2", - написала Ярмыш.

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В Лефортовском суде информагентствам подтвердили, что назначенное на 15 февраля судебное заседание "будет рассматриваться по существу в колонии ИК-2 УФСИН во Владимирской области".

По словам защитницы оппозиционера Ольги Михайловой, о мотивах такого решения пока ничего не известно, но "оно является очень необычным". "На моей практике подобного не случалось", - указала адвокат агентству ТАСС.

В интервью "Интерфаксу" она отметила, что проведение судебного заседания в колонии существенно затруднит право ее подопечного на защиту: "Колония является режимным объектом, пронос на ее территорию телефонов, компьютеров и прочей техники категорически запрещен. Учитывая это, я не понимаю, как будут там проходить наши заседания и как мы и свидетели будем туда проходить".

Дело о мошенничестве в отношении Алексея Навального было открыто в конце 2020 года. Следствие подозревает политика и его команду в растрате пожертвований на сумму 356 миллионов рублей.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет о якобы нанесенном оскорблении мировой судье участка N321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, признавшей Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба эти дела были объединены в одно производство.

Более года под арестом

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления в России боевым веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Позднее основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы Навального были признаны в РФ "экстремистскими" организациями. В сентябре Следственный комитет России открыл уголовное дело о создании "экстремистского сообщества" в отношении уже находящегося в колонии политика и его ближайших сторонников. В январе стало известно, что Навальный и ряд его соратников включены в "перечень террористов и экстремистов", публикуемый Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ.