Замглавы минобороны Британии заявил, что Киев вправе использовать британское оружие для ударов по военным объектам России

Хиппи, который является замминистра обороны, назвал абсолютно законным использование британского оружия, которое поставляется в Украину, для того, чтобы разрушать военную инфраструктуру на территории России.
Отвечая на вопрос ведущего программы Today на BBC Radio 4 о том, приемлемо ли использование украинцами британского оружия для атак по военным объектам в России, Джемс Хиппи ответил, что во-первых, решения о целях принимают украинские военные, а не люди, которые производят или экспортируют оружие.
"Во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение", - добавил чиновник, почеркнув, что имеет в виду исключительно атаку по военной инфраструктуре, а не по мирным жителям.
В понедельник британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания передаст Украине небольшое количество машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны украинских войск в дневное и ночное время.
Хиппи, который является замминистра обороны, назвал абсолютно законным использование британского оружия, которое поставляется в Украину, для того, чтобы разрушать военную инфраструктуру на территории России.
Отвечая на вопрос ведущего программы Today на BBC Radio 4 о том, приемлемо ли использование украинцами британского оружия для атак по военным объектам в России, Джемс Хиппи ответил, что во-первых, решения о целях принимают украинские военные, а не люди, которые производят или экспортируют оружие.
"Во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение", - добавил чиновник, почеркнув, что имеет в виду исключительно атаку по военной инфраструктуре, а не по мирным жителям.
В понедельник британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания передаст Украине небольшое количество машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны украинских войск в дневное и ночное время.
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