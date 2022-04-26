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Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи заявил, что Украина вправе использовать британское оружие для ударов по военным объектам в России. В российском минобороны предупредили, что если это случится, то Москва пойдет на ответные меры.
Замглавы минобороны Британии заявил, что Киев вправе использовать британское оружие для ударов по военным объектам России
© Rytis Šeškaitis

Хиппи, который является замминистра обороны, назвал абсолютно законным использование британского оружия, которое поставляется в Украину, для того, чтобы разрушать военную инфраструктуру на территории России.

Отвечая на вопрос ведущего программы Today на BBC Radio 4 о том, приемлемо ли использование украинцами британского оружия для атак по военным объектам в России, Джемс Хиппи ответил, что во-первых, решения о целях принимают украинские военные, а не люди, которые производят или экспортируют оружие.

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"Во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение", - добавил чиновник, почеркнув, что имеет в виду исключительно атаку по военной инфраструктуре, а не по мирным жителям.

В понедельник британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания передаст Украине небольшое количество машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны украинских войск в дневное и ночное время.

Хиппи, который является замминистра обороны, назвал абсолютно законным использование британского оружия, которое поставляется в Украину, для того, чтобы разрушать военную инфраструктуру на территории России.

Отвечая на вопрос ведущего программы Today на BBC Radio 4 о том, приемлемо ли использование украинцами британского оружия для атак по военным объектам в России, Джемс Хиппи ответил, что во-первых, решения о целях принимают украинские военные, а не люди, которые производят или экспортируют оружие.

"Во-вторых, совершенно законно поражать цели в тылу противника, чтобы разрушить его логистику и снабжение", - добавил чиновник, почеркнув, что имеет в виду исключительно атаку по военной инфраструктуре, а не по мирным жителям.

В понедельник британский министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания передаст Украине небольшое количество машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны украинских войск в дневное и ночное время.

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bbcrussian.com
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