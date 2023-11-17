Заменила ценники на антивоенные листовки: в РФ художницу Сашу Скочиленко осудили на семь лет

В ходе прений прокурор просил приговорить Скочиленко к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты настаивала на том, что обвинение не смогло доказать "ложность" сообщений, а лингвистическая экспертиза в деле не соответствует нормам экспертной деятельности, передает "Медиазона". По утверждению адвокатов, художницей двигало абсолютно человечное и непреступное желание — прекратить войну.

Сама подсудимая заявила, что не признает своей вины.

33-летняя Скочиленко провела в следственном изоляторе (СИЗО) около полутора лет. У нее диагностированы несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Несмотря на это, сотрудники СИЗО уведомили суд о том, что подсудимая "может следовать этапом".