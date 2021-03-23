Госдума РФ во вторник, 23 марта, приняла во втором чтении законопроект, дающий право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Авторами инициативы о президентских сроках являются депутаты от партии "Единая Россия" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Сам Путин на пресс-конференции в декабре 2020 года заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в 2024 году на высший государственный пост.
Поправки к Конституции РФ
Обнуление президентских сроков стало возможных после внесения поправок в Конституцию России. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона и, среди прочего, позволяют властям РФ не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.
С критикой поправок, инициированных самим президентом, выступали российские правозащитники и Венецианская комиссия. Оппозиция и ее сторонники обвинили 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.
По данным Центральной избирательной комиссии России, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования.
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