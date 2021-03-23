aA
Обнуление президентских сроков для Владимира Путина стало возможным после поправок к Конституции РФ. Оппозиция обвинила действующего главу государства в стремлении стать пожизненным президентом.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

Госдума РФ во вторник, 23 марта, приняла во втором чтении законопроект, дающий право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Авторами инициативы о президентских сроках являются депутаты от партии "Единая Россия" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Сам Путин на пресс-конференции в декабре 2020 года заявил, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в 2024 году на высший государственный пост.

Статьи по теме:
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненных гарантиях Путину  (36)
"Ради вечного Путина". Что западные газеты написали о голосовании по конституции  (23)

Поправки к Конституции РФ

Обнуление президентских сроков стало возможных после внесения поправок в Конституцию России. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона и, среди прочего, позволяют властям РФ не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

С критикой поправок, инициированных самим президентом, выступали российские правозащитники и Венецианская комиссия. Оппозиция и ее сторонники обвинили 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

По данным Центральной избирательной комиссии России, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Радио Свобода: три четверти россиян не поддержали "обнуление" сроков Путина (93)

Доли россиян, одобряющих и не одобряющих предложенное...

TOP новостей

В Литве обнаружен еще один опасный штамм коронавируса: с завтрашнего дня возможно ужесточение карантина (236)

Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните сказала...

В Сантаришкской клинике мрачное настроение: это может быть сигналом третьей волны (10)

В Литве уже в течение некоторого времени бьют в набат,...

Аналитик: третья волна пришла раньше, проблема - Вильнюс (35)

Действия по обузданию коронавируса должны применяться...

Профессор: возможно, с середины апреля будем фиксировать по 1000 случаев в день (25)

Профессор Литовского университета медицинских наук...

В Литве меняют план массовой вакцинации: от принципа, кто первый, тот и получит, отказались (22)

В Литве столкнулись с проблемами поставки вакцины от...