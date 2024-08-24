Захват заложников в колонии в Волгоградской области: погибли четверо служащих ФСИН и четверо заключенных

Агентство „ РИА Новости “ со ссылкой на медиков сообщило, что начальник колонии Андрей Девятов, раненный в ходе захвата заложников, отправлен на вертолете в больницу Волгограда. Ранее сегодня телеграм-канал Baza сообщал, что Девятов якобы был в числе тех, кому удалось сбежать от захватчиков, он был ранен и находился в реанимации.

Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолия Себелева ранее заявлял, что двое из пострадавших сотрудников колонии находятся в тяжелом состоянии, еще двое — состоянии средней тяжести.

По данным ведомства, четырем сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, были госпитализированы, но один из них скончался в больнице.

ФСИН России сообщил первую официальную информацию о произошедшем сегодня в ИК-19 в Волгоградской области. По данным ведомства, четверо заключенных взяли в заложники восемь сотрудников колонии и четырех осужденных.

В сообщении ФСИН также говорится, что от захвата заложников пострадали четверо заключенных.

Во ФСИН уточнили, что при проведении штурма колонии все четверо захватчиков были „ликвидированы“. Об этом же ранее сообщили и в Росгвардии. В ведомстве также заявили, что всех заложников удалось освободить.

При этом близкие к силовикам телеграм-каналы Baza и Mash утверждали, что двое захватчиков после выстрелов снайперов выжили. Им оказывалась медицинская помощь. Однако чуть позднее оба канала сообщили, что реанимационные действия не помогли и оба заключенных скончались.

Первые сообщения о захвате заложников в ИК-19 появились сегодня около 13:30 по московскому времени.