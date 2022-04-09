"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", — заявила она.
Ранее в апреле в Совфеде РФ заявили о риске YouTube оказаться вне закона в России после блокировки канала Госдумы. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube. Об этом сообщили в ведомстве.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что сожалеет о таких действиях YouTube. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку канала "Дума ТВ" на YouTube доказательством нарушений США прав и свобод граждан.
9 апреля Google заблокировал канал Госдумы "Дума ТВ" на YouTube без возможности восстановления. Уточняется, что у канала было около 145 тысяч подписчиков, число просмотров видео превышало 100 миллионов.
В марте YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. YouTube также полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России. Помимо того, для юзеров из РФ оказались недоступны подписки Premium и Music Premium.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рост цен на продукты остановится нескоро: эксперты советуют, на чем экономить
Пасха в этом году будет самой дорогой за последние 5...
Война в Украине. Шольц - Путину: Ты разрушаешь будущее своей страны
Россия второй месяц ведет войну против Украины. Как...
Мужчина, эвакуирующий людей из Харькова: поведение жителей вызывает у нас беспокойство
Пока украинские военные воюют с российскими...
В Вильнюсе некоторые дома останутся без лифтов, за новые кое-кому придется платить и 70 000 евро
В Вильнюсе планируют отключить часть лифтов, поскольку...
Мэр Вильнюса надеется, что уроки на украинском привлекут больше учеников
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс надеется, что после...