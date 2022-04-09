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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила россиян о полной блокировке видеохостинга Youtube и призвала сохранить необходимый контент. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.
Marija Zacharova
Marija Zacharova
© AP / Scanpix

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", — заявила она.

Ранее в апреле в Совфеде РФ заявили о риске YouTube оказаться вне закона в России после блокировки канала Госдумы. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube. Об этом сообщили в ведомстве.

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что сожалеет о таких действиях YouTube. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку канала "Дума ТВ" на YouTube доказательством нарушений США прав и свобод граждан.

9 апреля Google заблокировал канал Госдумы "Дума ТВ" на YouTube без возможности восстановления. Уточняется, что у канала было около 145 тысяч подписчиков, число просмотров видео превышало 100 миллионов.

В марте YouTube заблокировал каналы российских СМИ, финансируемых государством. YouTube также полностью приостановил все функции монетизации для пользователей из России. Помимо того, для юзеров из РФ оказались недоступны подписки Premium и Music Premium.

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