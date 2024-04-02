Задержанный после теракта в "Крокусе" чеченец умер в полиции

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, задержанный в Москве, предположительно, в ночь после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", умер спустя несколько часов в отделении полиции. Об этом в понедельник, 1 апреля, пишет издание "Агентство" со ссылкой на его мать Таису Успанову. Тремя днями ранее о его смерти сообщил оппозиционный чеченский Telegram-канал 1ADAT.

По словам Таисы Успановой, ее сына задержали, когда он ехал на работу к жене. Где конкретно это произошло, она не уточнила. После задержания Успанов позвонил супруге: она хотела приехать к нему, но он попросил ее этого не делать. Мужчина сказал, что у полиции на него "ничего нет", однако позже перезвонил и попросил приехать за ним в отделение, сказав, что "нагрубил силовикам".