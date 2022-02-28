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С момента, когда вооруженные силы РФ вторглись на территорию Украины, по всей России продолжаются акции протеста против войны. Антивоенные мероприятия проходят в десятках городов и подавляются силовиками.
Protestai Rusijoje
Protestai Rusijoje
© AFP / Scanpix

Согласно данным ОВД-Инфо, с 24 по 27 февраля в городах России задержали 5935 человек. В субботу в 36 городах задержали 529 протестующих, в воскресенье акции прошли в 56 городах, на них полиция задержала 2802 человека.

Задержанным обычно вменяют: нарушение правил участия в акции , повторное нарушение правил участия в акции, организация или проведение акции, неповиновение требованию сотрудника полиции, организацию одновременного пребывания граждан в публичном месте, повлекшее нарушение общественного порядка, мелкое хулиганство, создание помех городской инфраструктуре и др. За эти правонарушения им грозят штрафы от 2 000 до 300 000 рублей и арест до 30 суток.

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Массовые антивоенные акции прошли по 44 городам России

По свидетельствам очевидцев, во время задержания силовики применяют насилие. В частности, в Петербурге задержанного на антивоенной акции 25 февраля избили в автозаке.

В Москве на антивоенной акции 26 февраля полицейские избили ногами и ударили головой о капот машины мужчину из-за того, что тот отказался отдать паспорт им в руки. На акции 27 февраля в Петербурге полицейские перебросили через забор правозащитника Андрея Калиха и задержали. В разных городах протестующих при задержании укладывали на асфальт, сопровождали задержания ударами и тычками. В Нижнем Новгороде 27 февраля во время задержания главы "Нижегородского красного креста", полицейские использовали электрошокер.

Во время акций протеста сотрудники полиции задерживали журналистов. В Москве в эти дни были задержаны корреспондент SOTA Глеб Соколов, редактор Arzamas и бывший главред Esquire Дмитрий Голубовский, корреспондент газеты The Times Марк Беннетс и журналист "Дождя" Эдуард Бурмистров, глава отдела индустрии РБК Тимофей Дзядко, оператор "Дождя" Андрей Карасев и другие. Задержание журналистов также происходило в Петербурге и Екатеринбурге.

Пока известно о двух уголовных делах за антивоенные протесты. 24 февраля в Москве на Пушкинской площади девушка кинула коктейль Молотова в сторону силовиков. 27 февраля мужчина врезался на машине с антивоенными лозунгами в заграждение на Пушкинской площади, а затем поджег машину.

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