„Зачем вы и ваши дети нужны этой стране?“ Как Апти Алаудинов стал голосом Кремля в курском кризисе

„Он оказался очень умным человеком и сделал себе федеральную военную карьеру. Не без помощи Кадырова, который тоже до какого-то момента его поддерживал, потому что был заинтересован, чтобы ЕГО чеченцы занимали какие-то видные должности, посты и влияли на федеральную политику, — считает эксперт, многие годы занимающийся чеченской повесткой. — Он продвигал Алаудинова до того момента, пока не стало заметно, что Алаудинов стал не просто отходить от линии партии, но играть в федерального чеченского политика“. Вплоть до того, что его начали называть среди возможных преемников главы Чечни.

В правозащитной организации „Команда против пыток“ (причисленной властями России к „иноагентам“) не считают, что Алаудинов пытается выстроить отдельную политическую карьеру — скорее, считают там, он продолжает продвигать линию Рамзана Кадырова, который регулярно себя называет пехотинцем Путина, а командир „Ахмата“ называет главу Чечни не иначе как „правитель“. „Он, еще будучи заместителем главы МВД, любил выступать на местном телевидении и нес примерно то же самое: „Надо убивать — будем убивать, надо подкладывать наркотики — будем подкладывать“, — говорят в „Команде против пыток“. — Так что не надо удивляться его словам про срочников. Стране никто не нужен, ни врачи, ни учителя, только для армии. Сыновья не способны ни на что другое, кроме как взять автомат и пойти убивать. Просто в Чечне такая риторика никого не удивляла, но то, что он начал это нести на федеральном уровне, у населения может вызывать отторжение. Алаудинов любит показывать себя по телевизору и сам не понимает, что несет чушь, он живет этим“.