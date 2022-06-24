Зачем сотрудники центра "Э" пришли в "Ельцин-центр"?

Утром государственное РИА Новости сообщило, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом МВД (центр "Э") пришли в "Ельцин-центр", чтобы проверить информацию о распространении экстремистской литературы, которую изымали накануне в екатеринбургском офисе "Мемориала" (признан в России "иностранным агентом" и ликвидирован по решению суда).

Об этом же написали уральское издание "Коммерсанта" и агентство Интерфакс. Все они ссылались на источники в силовых структурах.

Пресс-служба "Ельцин-центра" назвала эти сообщения "вбросом" и заявила, что в организации идет не проверка, а научная конференция "История сталинизма". "Выступают докладчики, все по плану", - сказал представитель пресс-службы изданию "Вот так".

Однако спустя некоторое время исполнительный директор "Ельцин-центра" Александр Дроздов признал, что сотрудники центра "Э" действительно приходили и беседовали с главой екатеринбургского "Мемориала" Алексеем Мосиным и его коллегой-правозащитником Анатолием Свечниковым.

"Это не проверка "Ельцин-центра", - подчеркнул Дроздов в беседе с екатеринбургским изданием It's My City.

Свечников сказал изданию "Вот так", что силовиков в "Ельцин-центре" не видел, но поскольку был без адвоката, то на всякий случай ушел с конференции.

Накануне коллеги Мосина сообщали о его задержании и обысках в екатеринбургском офисе "Мемориала", а собеседники РИА Новости настаивали, что " задержания никакого не было" - лишь проверка на предмет экстремистской литературы.

В итоге проверяющим удалось найти книгу Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского "ФСБ взрывает Россию", которую суд в начале 2015 года признал экстремистским материалом, сообщали ТАСС и РИА Новости.

С начала российского вторжения в Украину предпринималось не мало попыток обратить внимание властей на работу "Ельцин-центра", которую телевизионные пропагандисты называют "рассадником либерализма" (центр публиковал на своем сайте антивоенное обращение 25 февраля, но позже вынужден был его удалить).

Кинорежиссер Никита Михалков призывал признать "Ельцин-центр" "иностранным агентом". Комментируя его предложение, представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что "некоторые эпизоды", связанные с работой центра, вызывали "широкие дискуссии в общественности", но для объявления кого-либо "иноагентом" нужно "руководствоваться строго законом".

В октябре прошлого года о "Ельцин-центре" нецензурно отзывался музыкант Вадим Самойлов из "Агаты Кристи", а выступающий в поддержку войны певец Олег Газманов предлагал его закрыть. Плохо о центре говорил и телеведущий Владимир Соловьев, задевая при этом весь город Екатеринбург, в результате чего получил решительный отпор от губернатора Евгения Куйвашева и других екатеринбуржцев.

"Ельцин-центр" был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На открытии присутствовал президент России Владимир Путин, которому Ельцин передал власть в конце 1999 года. Руководитель администрации президента России Антон Вайно - председатель попечительского совета "Ельцин-центра". Входит в совет и министр обороны Сергей Шойгу.