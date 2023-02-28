За сутки в регионах России упали несколько беспилотников. Один из них — в Подмосковье

Поздно вечером 27 февраля в Белгороде упали три беспилотника. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что один из трех дронов залетел в окно квартиры. Людей, которые в ней жили, эвакуировали. По информации Mash, беспилотники летели в сторону электрической подстанции. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал, но есть небольшие разрушения.

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На нефтебазе "Роснефти" в Туапсе произошел пожар. Он начался в ночь на 28 февраля. Местные жители слышали, как на нефтебазе произошли два взрыва. СМИ и телеграм-каналы сообщили, что территорию базы атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой, или, по другой информации, "два неустановленных летательных аппарата".

Baza утверждает, что дроны упали в 100 метрах от нефтехранилища. В результате повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием нашли две воронки глубиной полтора метра, пишет Astra. По данным издания, неподалеку от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ. Местные власти сообщения об атаке беспилотников не комментировали. По их утверждению, пожар произошел в хозяйственном строении и не затронул нефтяные резервуары.

В ночь на 28 февраля в соседней Адыгее также упал "неустановленный летательный аппарат", рассказал глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, аппарат упал в поселке Новый в Гиагинском районе — примерно в 90 км от Краснодара и 160 км от Туапсе. По словам Кумпилова, никто не пострадал, незначительно повреждена хозяйственная постройка фермы.

В Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 28 февраля ВСУ применили беспилотники, чтобы атаковать объекты в Краснодарском крае и Адыгее, дроны были подавлены силами радиоэлектронной борьбы. "Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", — сообщили в российском министерстве.

Еще один беспилотник сбили над Суражским районом Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал об этом утром 28 февраля, обвинив в запуске дрона ВСУ. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Других подробностей Богомаз не привел.

Воздушное пространство над Петербургом закрывали из-за "неопознанного объекта". Первые сообщения о том, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, появились около 10:40 по местному времени 28 февраля.

По данным Baza, в Петербурге ввели план "Ковер", который объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. В воздух, сообщили СМИ, были подняты истребители. "Фонтанка" писала, что Минобороны РФ передало в службу Пулково информацию о том, что в 160–200 км от Петербурга замечен неопознанный объект. Телеграм-канал "112", связанный с РЕН ТВ, сообщил, что этот объект "похож на большой беспилотник". Несколько самолетов, летевших из Москвы в Петербург, вернулись обратно.

Около 11:50 мск небо над Петербургом снова открыли для полетов, а Пулково опять начал принимать рейсы, сообщили Baza и "112". Об этом же свидетельствуют данные Flightradar.

В Минобороны РФ заявили, что истребители сил ПВО Западного военного округа были задействованы в тренировке по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. В ходе этой тренировки силы ПВО отработали обнаружение и перехват "условной цели".

В Подмосковье беспилотник упал рядом со станцией "Газпрома", сообщили Baza и Shot. По данным Mash, дрон обнаружили в 100 метрах от газовой компрессорной станции "Воскресенск" в деревне Губастово Коломенского района. По предварительным данным, взрыва после падения беспилотника не произошло.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что целью атаки, вероятно, стал "объект гражданской инфраструктуры", он не пострадал. По словам Воробьева, жертв и разрушений на земле нет, "безопасности жителей ничего не угрожает". Минобороны РФ и "Газпром" эти сообщения не комментировали.

Падение беспилотников на территории России в последние сутки может быть одной из крупнейших подобных атак в тылу российской армии, отмечает "Агентство". При этом достоверно неизвестно, связаны ли взрывы беспилотников в разных российских регионах между собой. Ни Минобороны РФ, ни власти Украины сообщения об этом не комментировали.