Полиция, как правило, задерживает участников акций в тот момент, когда они приходят к себе домой или покидают свой дом. "ОВД-Инфо" сообщает о задержании таким образом профессора РГГУ Александра Агаджаняна, когда тот возвращался с работы. Он ночь провел в отделе, несмотря на приступ астмы.
Задержанным вменяют участие в несогласованной акции либо организацию несогласованного мероприятия путем размещения поста или репоста в соцсетях. Кроме того, полиция приходила к по меньшей мере пяти журналистам, которые освещали акцию: сотрудникам "Дождя", "Комсомольской правды", "Эха Москвы", RTVi и "Медузы".
Акции в поддержку Навального 21 апреля
В день выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акции в поддержку своего лидера, который находится в тюрьме во Владимирской области. Митинги и шествия прошли по всей России, а также в других странах. По данным "ОВД-Инфо", на акциях по всей РФ были задержаны 1631 человек, при этом более 700 задержаний пришлись на Санкт-Петербург.
26 апреля Московский городской суд приостановил деятельность штабов оппозиционера до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими.
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