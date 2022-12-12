За неделю с 5 по 11 декабря в России заблокировали 14,8 тысячи сайтов. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой данные правозащитной организации "Роскомсвобода", которая ведет учет данных реестра заблокированных интернет-ресурсов.

При этом доступ к 2,1 тысячи сайтов (14 процентов) был прерван по решению "неназванного ведомства", отмечает издание. "Предположительно, это Генпрокуратура, потому что именно она у нас "вдруг" исчезла из выгрузок", - заявила пресс-секретарь "Роскомсвободы" Наталья Малышева. 60 процентов блокировок на минувшей неделе были произведены по решениям судов, еще 12 процентов - по требованию Федеральной налоговой службы.

Предыдущие пики - в апреле 2021 года и апреле 2018-го

Подобных массовых блокировок в России не было с апреля 2021 года, когда на фоне протестов против преследования оппозиционного политика Алексея Навального за неделю был закрыт доступ к 18,1 тысячи ресурсов. Еще один пик подобных решений наблюдался в апреле 2018 года: на фоне попыток блокировки мессенджера Telegram было заблокировано 13,4 тысячи страниц.

По данным "Роскомсвободы", до сих пор в течение 2022 года российские власти блокировали от 1,5 до 7 тысяч сайтов в неделю, средний показатель составляет 4,9 тысячи.