Amnesty International признала Головача узником совести в октябре 2018 года после его задержания по обвинению в нарушении закона о митингах. Организация заявляла, что задержание является "примером продолжающихся репрессий со стороны российских властей в отношении правозащитников и активистов".

Директор ФБК Иван Жданов приветствовал решение Головача. "Сотрудники ФБК находятся под большой угрозой политических уголовных и административных дел. Но процедура присвоения и лишения статуса от AI оказалась крайне позорной", - прокомментировал он в Twitter.

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Ранее Amnesty International лишила статуса узника совести Алексея Навального из-за его высказываний 2000-х годов после того, как получила множество однотипных запросов о проверке слов политика. Авторы запросов указывали на один и тот же ролик 2007 года, который Amnesty International признала содержащим hate speech.

Авторы как минимум двух обращений в Amnesty International ссылались на тред сотрудничающей с RT колумнистки Кати Казбек в Twitter, в котором та разоблачала Навального перед иностранной аудиторией как "националиста и расиста". Какие именно высказывания Навального имеются в виду, Amnesty не уточняет, но, вероятно, речь идет о его словах про мигрантов. На этот факт ранней политической биографии Навального в последнее время делали особый упор российские пропагандисты.

Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести - "неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти". В то же время Amnesty отмечает, что в последние годы Навальный подобных заявлений не делал. В организации считают, что кампания по дискредитации политика, которая привела к лишению его статуса узника совести, была скоординированной и целенаправленной.

Несмотря на лишение Навального статуса, Amnesty продолжает считать его преследование политически мотивированным и намерена впредь бороться за его немедленное освобождение.