"Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав Ю.Ю.Шевчука, в связи с чем подлежит отмене", - подчеркнул Передчук. Защита музыканта просит Верховный суд Башкортостана отменить решение первой инстанции и прекратить производство.
Шевчука оштрафовали после концерта в Уфе
Юрия Шевчука 16 августа оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд признал его виновным в "публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ".
Поводом для составления административного протокола стал майский концерт ДДТ в Уфе. Во время выступления музыкант, в частности высказался о родине и президенте: "Родина, друзья, это не ж… президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". Юрий Шевчук также сказал, что у него "страшно болит душа" из-за конфликта в Украине. "Мы против войны", - подчеркнул он. Это выступление в полиции назвали " провокационными высказываниями".
Суд решил, что, задавая вопросы посетителям концерта в Уфе, Шевчук "призывал зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждал сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении специальной военной операции".
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