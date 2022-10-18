ЮНИСЕФ: из-за войны число бедных в России вырастет на 8 миллионов человек

Такие оценки представил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в докладе о последствиях войны для 22 стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Число бедных в этих странах, по прогнозу ЮНИСЕФ, вырастет более чем на 10 миллионов человек. Четыре миллиона из них — дети.

В Украине, по оценке фонда, количество людей, которые живут за чертой бедности, вырастет на 472 тысячи человек. В докладе отмечается, что такая оценка основана на предположении, что ВВП Украины в 2022 году сократится на 10%. Во втором квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года он сократился на 37%.

По данным Росстата за второй квартал 2022 года, 17,6 миллиона россиян живут за чертой бедности. Доход 12,1% населения страны — меньше 13813 рублей.

В Украине, по словам регионального директора Всемирного банка в Восточной Европе Арупа Банерджи, к концу 2022 года около четверти населения окажется за чертой бедности.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП России в 2022 году на 3,4%, а в 2023 году — на 2,3%. Всемирный банк оценивает снижение российской экономики в 4,5% в 2022 году и 3,6% в 2023 году. По оценке Минэкономразвития, спад в экономике составит 2,9% в 2022 году и 0,8% в 2023-м.

Правительство России, как ранее писала "Медуза", засекретило четверть бюджетных расходов на 2023 год. Предполагается, что более шести с половиной триллионов рублей будут направлены на финансирование войны и содержание аннексированных территорий.