Юлию Тимошенко объявили в розыск в РФ

МВД России объявило в розыск бывшую премьер-министра Украины Юлию Тимошенко . На ее карточку в базе розыска в субботу, 7 июня, обратили внимание российские государственные СМИ. По какой именно статье разыскивают Тимошенко в РФ - не уточняется.

Тимошенко критиковала законопроект о мобилизации в Украине

Занимавшая пост премьер-министра Украины в 2005 и 2007-2010 годах глава партии „Всеукраинское объединение Батькивщина“ Юлия Тимошенко в конце 2023 года раскритиковала законопроект о мобилизации в Украине и заявила, что ее партия не будет поддерживать его. „В данном варианте (...) закон не решает проблемы, он неэффективен, неконституционен, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет“, - заявила тогда Тимошенко в ролике, опубликованном на ее странице в Facebook.