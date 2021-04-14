Юлия Навальная прямо не комментировала эту информацию, но спустя 25 минут после публикации в твиттере Ярмыш она разместила скриншот твита в сторис в инстаграме, пишет Медуза.
В феврале Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновной в участии в несанкционированном митинге. Днем 31 января ее задержали в Москве на акции протеста, которую провели в поддержку Алексея Навального. Жену политика также задерживали на акции, прошедшей 23 января, но тогда ее отпустили без составления протокола.
Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области. Он требует, чтобы к нему допустили приглашенного врача. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и в ногах. Во ФСИН настаивают, что оказывают заключенному всю необходимую медицинскую помощь.
13 апреля во ФСИН сообщили, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии. В то же время Юлия Навальная, навестившая мужа в колонии, рассказала, что он ”говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть”.
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