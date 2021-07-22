aA
Видео заблокировано по жалобе на нарушение авторских прав, поданной блогером, которая брала интервью у Зарины Догузовой. По поводу того, о каких именно кадрах идет речь, ФБК разбирается.
„YouTube“
„YouTube“
© Reuters / Scanpix

YouTube заблокировал видео с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о главе Ростуризма Зарине Догузовой. На этот шаг видеохостинг пошел после жалобы некоей Надежды Стрелец "о нарушении авторских прав", сообщает в среду, 21 июля, "МБХ медиа".

Судя по всему, пишет издание, речь идет о YouTube-блогере с 300 тысячами подписчиков, которая несколько месяцев назад выпустила на своем канале интервью с Догузовой. Сама Стрелец от комментариев информации на запрос "МБХ медиа" отказалась.

Статьи по теме:
Иван Жданов: Дело ФБК объявили государственной тайной  (18)
Директор Фонда борьбы с коррупцией: санкционное воздействие на друзей Путина может изменить решение по Навальному  (268)

Данные о квартире Догузовой засекречены

Как сообщил "МБХ медиа" сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, в настоящее время в ФБК разбираются по поводу того, из-за каких именно кадров заблокировано расследование.

В расследовании о главе Ростуризма ФБК, опубликованном 6 июля, утверждается, что Зарина Догузова в 2019 году получила квартиру площадью 105 квадратных метров на Садовнической набережной как "одинокая девушка без детей", нуждающаяся в социальном жилье. Рыночную стоимость апартаментов ФБК оценивает в 60 млн рублей. При этом в государственном реестре недвижимости данные о квартире засекретили без указания причин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Аналитик: в начале осени будет 1000 случаев в день, мы не успели опередить вирус (49)

Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что...

Ищут 56 работников с зарплатой 800 евро "на руки": обещают тяжелый труд и сверхурочные (20)

Согласились бы вы рассматривать дела десятков...

Премьер Литвы о смешанном карантине: ограничения конца прошлого года сейчас неуместны  посетит "Праздник моря" (13)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала в интервью...

Предложение ввести непривитым плату за лечение вызвало бурную реакцию: цена может составить 1700-134 000 евро (88)

Предложение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса ввести...

Премьер Литвы об осени: карантин нужен для того, чтобы все в помещениях носили маски (36)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что темпы...