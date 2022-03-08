aA
Видеохостинга YouTube удалил канал российского телеведущего Владимира Соловьева "Соловьев Live", а также канал его телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Vladimiras Solovjovas
Vladimiras Solovjovas
© Itar-Tass / Scanpix

Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля ее руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьев, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых ДНР и ЛНР.

Статьи по теме:
Обращение к фанатам Путина в Литве
СМИ: в Италии арестована недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева  (3)

Примечательно, что решение YouTube прокомментировали уже многие российские оппозиционеры, в том числе и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Sniego pilys

Kaip iki karo atrodė Londone gyvenančių rusų oligarchų turtai: reikalaudavo „auksinių“ pašto kodų savo namams

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Vertingos knygos, kai nebesusitvarkome su emocijomis: sukrės, įkvėps, paskatins nusijuokti arba išsiverkti

Delfi Plius Dailius Dargis

Afganistano karas lietuvių akimis: sovietai masiškai gabendavo narkotikus, o kariai nuo kai kurių darbų išprotėdavo

Delfi Plius Regimantas Dima

Kroatijai atgauti užgrobtas teritorijas padėjo išmonė: asiliukai dalimis atnešė lėktuvus ir tankus, o serbai įtikėję propaganda nešė kudašių

Ernestas Naprys

8 metus atrodė, kad Rusija turi pranašumą kibernetiniame kare – o dabar jį pralaimi: kas atsitiko?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Įvardijo klaidas, kurias daro priklausomų nuo alkoholio artimieji: yra keli būdai, kurie iš tiesų gali padėti

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Privačiam universitetui pamatus klojęs Chmieliauskas: esu Kauno bachūras su moksliuko etikete

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Ночные авиаудары по городам, есть погибшие; Россия грозит отключить газ Европе

Война в Украине продолжается больше недели....

"Позвони России": литовцы попытаются рассказать миллионам россиян по телефону о положении в Украине

Во вторник группа литовцев запустила кампанию "Позвони...

Обозреватель: Россия остановится лишь в двух случаях, поэтому война будет долгой и лютой

Понедельник, 12-й день войны в Украине . Гуманитарный...

Премьер Литвы: мы обманывали себя, говоря о мире с теми, кто хотел войны

Тяжело избавиться от охватившего чувства вины и...

Tez Tour Rusijoje Tez Tour Lietuvoje

Tez Tour о связях с Россией: у нас общий только бренд (2)

Действующий в Литве туроператор Tez Tour утверждает,...