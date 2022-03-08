Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.
Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля ее руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьев, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых ДНР и ЛНР.
Примечательно, что решение YouTube прокомментировали уже многие российские оппозиционеры, в том числе и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.
Соловьев так старался создать свой канал YouTube, пыхтел, кричал, мудозвонил и тщательно перерисовывал логотип "Навальный LIVE", а теперь все коту под хвост.YouTube удалил канал Владимира Соловьева "Соловьев LIVE", а также "Вечер с Владимиром Соловьевым". pic.twitter.com/NYj7kZWLVh
— Соболь Любовь (@SobolLubov) March 7, 2022
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