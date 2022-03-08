Ведущий назвал эти решения "объявлением войны" и призвал закрыть YouTube в России. При этом он заявил, что будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылку на трансляцию непосредственно перед эфиром.

Ранее YouTube удалил несколько каналов, принадлежавших российской информационной сети Russia Today. В конце февраля ее руководитель Маргарита Симоньян, как и Владимир Соловьев, попала под санкции Евросоюза из-за признания Россией независимости так называемых ДНР и ЛНР.

Примечательно, что решение YouTube прокомментировали уже многие российские оппозиционеры, в том числе и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.