YouTube удалил канал Михалкова "БесогонTV"

При попытке открыть канал появляется изображение мартышки и надпись "эта страница недоступна". Российские СМИ пишут, что видеохостинг заблокировал канал "за многочисленные или серьёзные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний".

Комментируя блокировку, Михалков удивился, что его канал просуществовал на ютьюбе так долго, и сообщил, что "Бесогон" можно смотреть на российских ресурсах.

"Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу", – написал он.

В своём шоу Михалков неоднократно распространял конспирологические теории: например, о чипировании землян и о протестующих белорусах.