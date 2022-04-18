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YouTube-канал "Мультики студии Союзмультфильм" ограничил доступ к мультфильму "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года, в котором нашли параллели с событиями военных действий в Украине, сообщает "Медуза".
YouTube-канал ограничил доступ к мультфильму, в котором аппарат "Нептун" находит корабль нацистов с буквой Z
© Youtube nuotr.

В мультфильме пионеры исследуют подводный мир на аппарате "Нептун 25" и находят затонувший корабль с надписью "Z 29". "Все ясно, фашистский эсминец. <…> Фашистские эсминцы обозначались буквой Z", — говорит один из детей.

Мультфильм не открывается у пользователей, находящихся в России. Также его, судя по всему, заблокировали и для пользователей в Украине. Под роликом отключили комментарии.

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На "Сокровища затонувших кораблей", уступающие в популярности на YouTube другим советским мультфильмам, обратили внимание в середине апреля после гибели ракетного крейсера "Москва" в Черном море. Согласно сообщениям украинской стороны, он вышел из строя после удара ракетами "Нептун". Буква Z наносится на технику российских военных, участвующих во вторжении в Украину, и используется как символ поддержки войны.

"Союзмультфильм" в комментарии "Интерфаксу" подчеркнул, что не имеет отношения к каналу "Мультики студии Союзмультфильм" и к блокировке мультфильма на YouTube.

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Медуза
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