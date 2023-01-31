К таким словам и словосочетаниям относятся, в частности, "главный вор", "бункерный дед", "плешивый", поисковый запрос "когда он сдохнет", а также ряд нецензурных выражений, используемых в отношении Путина противниками его политики.

Подобные поисковые запросы автоматически корректировались внутренним сервисом "Яндекса" под названием ImgPatch (дословно - исправление изображений). Сервис также позволяет организовать быструю блокировку картинок и видео.

Кроме того, как сообщает "Медуза", "Яндекс" "оберегал от неприятных ассоциаций" букву Z, которая наносится на российскую военную технику, участвующую во вторжении в Украину, и которая стала символом поддержки войны.

При этом в материале "Медузы" подчёркивается, что неизвестно когда именно "Яндекс" ввёл цензуру на выдачу изображений Путина, и в какой степени она действует до сих пор. На данный момент при вводе ряда вышеупомянутых запросов изображения и видео с президентом России находятся, но причиной этого может быть просто некачественная работа фильтра.

На прошлой неделе неизвестные выложили в открытый доступ исходный код сервисов "Яндекса", а также архивы внутреннего репозитория компании. "Яндекс" признал масштабную утечку, а в понедельник опубликовал первые результаты собственного расследования произошедшего. В них, в частности, говорится, что в утечке устаревшая версия кода, отличающаяся от актуальной. Тем не менее компания "начинает работу по формированию новых стандартов и принципов техноэтики".