Якутский шаман Александр Габышев, который дважды устраивал поход в Москву, был задержан в Екатеринбурге и помещен в психиатрическую больницу. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу", - цитирует ТАСС своего собеседника. Подробностей по поводу того, каким образом и почему Габышев оказался в Екатеринбурге, он не уточнил. Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых пообещал прокомментировать информацию позднее.

Как заявила адвокат Габышева Ольга Тимофеева, сведения о задержании ее подзащитного к ней не поступали. По ее данным, Габышева не выписывали из медучреждения в Новосибирске, куда он был принудительно помещен ранее.

Шаман хотел "изгнать Путина" и "восстановить справедливость"



Якутский шаман Александр Габышев приобрел широкую известность после того, как в марте 2019 года вместе с единомышленниками пешком отправился в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". Несколько месяцев спустя его задержали и прямо из полиции отправили в психоневрологический диспансер. Федеральная служба безопасности возбудила в отношении него уголовное дело о публичных призывах к экстремизму, однако обвинение предъявлено не было. Из медучреждения шамана позже выпустили.

В декабре 2019 года Габышев вторично отправился в Москву, но был задержан и обвинен в неповиновении полиции. В 2020 году шаман два месяца находился на принудительном лечении в Якутском республиканском психиатрическом диспансере, откуда его выписали в середине июля.

В начале 2021 года Габышев объявил о намерении совершить новый поход в Москву, который должен был стартовать в марте. После этого он не явился на очередной прием в диспансер. Сотрудники полиции вместе с медиками явились к нему, чтобы принудительно отвезти его в психдиспансер. В операции было задействовано 50 полицейских.

В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск местного медицинского учреждения о принудительном лечении Габышева. Требование диспансера было обосновано тем, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в СМИ". В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. В марте проведенная в якутском диспансере экспертиза признала шамана невменяемым. А в июле Якутский городской суд направил его на принудительное лечение по уголовному делу о применении силы к сотруднику Росгвардии. В конце сентября Габышев был помещен в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.