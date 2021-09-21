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Президент РФ Владимир Путин был расстроен из-за слов американского лидера Джо Байдена, который назвал его убийцей. Об этом говорится в книге журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Роберта Коста ”Опасность” (”Peril”), отрывки из которой приводит телеканал ABC. Об этом сообщает Znak.
Vladimiras Putinas, Joe Bidenas
Vladimiras Putinas, Joe Bidenas
© Itar-Tass / Scanpix

Американские журналисты описали телефонный разговор, который провели Путин и Байден 13 апреля. Он прошел вскоре после того, как президент США в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина ”убийцей”. ”Я расстроен [разочарован тем], что вы назвали меня убийцей”, — приводятся в книге слова Путина.

В ответ Байден вынужден был объяснять, что его слова об убийце были непреднамеренными. ”Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это интервью было на совершенно другую тему”, — сказал президент США российскому президенту, после чего пригласил его на личную встречу.

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Интернет-газета "Znak.com"
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