Американские журналисты описали телефонный разговор, который провели Путин и Байден 13 апреля. Он прошел вскоре после того, как президент США в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина ”убийцей”. ”Я расстроен [разочарован тем], что вы назвали меня убийцей”, — приводятся в книге слова Путина.
В ответ Байден вынужден был объяснять, что его слова об убийце были непреднамеренными. ”Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это интервью было на совершенно другую тему”, — сказал президент США российскому президенту, после чего пригласил его на личную встречу.
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