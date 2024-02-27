"Я не совершил преступления". Сооснователя "Мемориала" Олега Орлова приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии

"У нас сильно изменились условия работы после ликвидации "Мемориала", – рассказывал Олег Орлов в интервью Настоящему Времени. – Мы перестали быть абсолютно легальной организацией, у которой есть помещение, счет, все прочие легальные атрибуты. Там наша замечательная команда работала вместе. Это же очень важно: прийти в место, где твои единомышленники работают вместе, это дает колоссальный заряд энергии, дает интеллектуальные возможности, постоянное обсуждение вопросов, которые мы сразу начинаем решать. Нас ликвидировали, у нас отняли наше помещение, которое было нашей собственностью. Мы вынуждены работать по своим домам, даже находясь в Москве, и проводим большую часть времени не видя друг друга. А после 24 февраля и объявления мобилизации некоторые были вынуждены уезжать из России. Появляются большие затруднения в организации работы. Но мы работаем в таком виде уже почти два года и, к моему большому удивлению, удается работать. Ту работу, которую мы наметили еще два года назад, удалось осуществить. Это удивительно".