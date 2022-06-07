"Меня часто спрашивают, почему мои посты в "Телеграм" такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в записи.

Медведев не пояснил, о ком конкретно идет речь, но чаще всего он пишет в негативном ключе о властях Украины, Евросоюза и США, констатирует газета "Коммерсант".

Например, 30 мая он писал, что в случае ракетных ударов по российским городам Россия может нанести ответны удары по "центрам принятия" "преступных решений", часть из них находится "совсем не в Киеве".

У Медведева почти 359 тысяч подписчиков. За полчаса этот пост прочитали 388 тысяч человек - пост стал стремительно распространяться.

Медведев занял пост зампреда Совбеза России в январе 2020 года, неожиданно уступив кресло премьера Михаилу Мишустину. Этот пост был создан специально для него - до тех пор зампреда этого органа не было. Председатель - Владимир Путин.

"Оставили на шутовской должности без полномочий и разрешили писать в телеграм-канал", - прокомментировал демарш Медведева журналист Дмитрий Колезев.

Версия о том, что канал Медведева могли взломать, пока не получила распространения.

"Правда в том, что Медведева давно уже никто и ни о чем не спрашивает", - написал в своем телеграм-канале политик Илья Яшин.

Выступление зампреда Совбеза России вызвало бурную реакцию и у других пользователей соцсетей - в первую очередь у журналистов.

О ком это участник проекта «Перезагрузка с Бараком Обамой»? Вот какой удивительный путь деградации личности мы наблюдаем с вами, друзья, в прямом эфире. Впрочем, он не пишет, кто эти «они». Может, речь о Путине и Патрушеве? pic.twitter.com/bTWlpCeCTI — Makeeva Maria (@MariiaMakeeva) June 7, 2022

Правило социальных сетей №147: Если человек начинает свой пост с фразы «Меня часто спрашивают…» — он врёт. — Ilya Varlamov (@varlamov) June 7, 2022

Начинающий телеграм-блогер Дмитрий Медведев осудил свои посты в мессенджере https://t.co/HNvOrgeNQv pic.twitter.com/lXAPMWtIby — The Village (@villagemsk) June 7, 2022

Медведев завел телеграм-канал только в марте этого года - после начала российского вторжения в Украину. До этого он отказался от использования соцсетей, запрещенных в России с начала войны, где ранее проявлял активность.

"Возможно, это такой хитрый план ЦРУ: убедить Путина в том, что Медведев - истинный патриот и именно его надо сделать преемником. Он, мол, не сдаст и будет стоять до конца", - пошутил в своем телеграм-канале политолог Аббас Галлямов. А политолог Михаил Виноградов опубликовал данные, согласно которым зампред Совбеза резко увеличил интенсивность присутствия в соцсетях, начиная с апреля.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил обеспокоенность постом Медведева, передает ТАСС. "Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - цитирует его агентство.