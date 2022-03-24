22 марта она выступила в организации ”Репортеры без границ” в Париже, где рассказала о том, как работала на Первом канале после 2014 года, призвала россиян отличать факты от пропаганды и выступила против новых западных санкций. Видеозапись выступления Агалаковой опубликовало Международное французское радио (RFI). "Медуза" публикует расшифровку ее речи.

Говорит по-французски (перевод по RFI)

Я думала, что смогу не быть пропагандистом, рассказывая о жизни в Европе, во Франции. В первые годы так и было. Я делала материалы о президентских выборах во Франции, о фуа-гра, о бунтах (кстати, это было непросто). Когда я приехала, то не говорила по-французски. Начальнику сказала, что говорю, но взяла только четыре урока. Я учила язык здесь, ”в поле”. После этого меня перевели в Нью-Йорк. Я подумала: ”Вау, это Нью-Йорк, город свободы, это очень интересно, я обожаю свою работу”. Но тогда был 2013 год. В 2014-м началась война в Украине.

Я больше не могла спрятаться от пропаганды. Я должна была рассказывать только про то, что плохого происходит в США. Про сирот, с которыми плохо обращались американские приемные семьи. Я рассказывала только о плохом. В моих репортажах не было лжи, но пропаганда работает именно так: вы берете достоверные факты, смешиваете их и получается большая ложь. Факты правдивы, но их смесь — пропаганда.

Продолжает по-русски

Это как в старой притче про семь слепцов, которых попросили описать слона. Один потрогал хобот и сказал: ”Слон мягкий, как веер”. Другой потрогал хвост и сказал: ”Он тонкий, худенький и гибкий, как веревка”. Третий потрогал ногу и сказал: ”Он круглый, как столб” и так далее. Каждый из них в принципе был прав, но, если вы возьмете только одну точку зрения, вы увидите не ту картину, вы не увидите правды.

Это то, что происходит сейчас в российских медиа, — они транслируют только точку зрения Кремля. Для других нет шансов. У нас есть огромный слон, который называется ”война”. Но мы думаем, что это маленький худенький хвостик, с которым нам нужно справиться. Это не так. Все последние годы власть душила независимые СМИ. Они были в России, они все еще остаются и пытаются выживать. Это смелые, невероятно смелые, отважные люди, которых я безгранично уважаю.

И мы дошли до того, что на телевидении, в новостях, мы видим историю только одного человека — или группы людей, которые его окружают. Мы видим только власть. В наших новостях нет страны, в наших новостях нет России. И это парадоксально. Про главного человека мы знаем очень много, мы видим его каждый день на экране, мы знаем, с кем он ел, с кем он общался, где он был. Мы даже знаем, как он выглядит топлес. Но мы не знаем, женат он или нет, мы не знаем, сколько у него детей. Честно говоря, мне все равно, но, мне кажется, здесь дисбаланс.

Я думаю, вы все понимаете, что свободная пресса необходима для любого общества. И когда люди не видят своего отражения в новостях, они не знают, к кому обратиться. Их голос не слышен. Это ведет к самоубийству. К большому огромному самоубийству в масштабах страны.

Журналисты, редакторы, продюсеры, люди, которые работают в медиа, — я думаю, их легко сейчас обвинить: почему вы не встанете, почему вы не протестуете. В этом смысле мне даже легче — у меня были выигрышные позиции, я нахожусь здесь, во Франции, и чувствую себя в относительной безопасности. И я могу это сделать. У тех, кто против, есть семьи, у них есть старики-родители, которым, возможно, требуется дорогое лекарство. У них есть дети, которые ходят в музыкальные школы и спортивные секции. У них есть ипотека, которую они должны закрывать. Они оказались заложниками.

И потом, знаете, мы русские очень много были бедными. Не один раз. Мы знаем, что такое бедность. Вначале это была советская бедность. Потом это была бедность после дефолта 98-го года. Затем были сложности в 2008-м, когда весь мир переживал крах. И вот теперь представьте, что значит быть бедным, без работы во время войны — это тоже самоубийство.

И вот теперь я хочу сказать как гражданин, как журналист. Запад обложил Россию ковровыми санкциями. Эти санкции в первую очередь ударили по среднему классу, людям, которые всегда разделяли демократические ценности. Вы теряете своих союзников в этой истории. Я не вижу, честно говоря, выхода из этого. Я точно знаю, что санкции легко наложить и требуются годы, чтобы их отменить. Вы обрекаете большую страну, в которой 140 миллионов человек, на нищету и разрушение. Да, мы знаем, кто на самом деле виноват в этом. Но Запад тоже несет свою ответственность.