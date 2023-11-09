WSJ: Россия пытается выкупить вертолетные двигатели, которые экспортировала в Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилию

Три собеседника издания сообщили, что в апреле 2022 года делегация российских чиновников посетила Каир и попросила президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вернуть 150 ранее проданных двигателей для вертолетов Ми-8 и Ми-17.
В обмен на запчасти представители России предложили Египту простить задолженность за предыдущие поставки оружия, продолжить поставки пшеницы, а также оставить в стране российских военных советников. В итоге ас-Сиси согласился вернуть двигатели втайне от США. Ожидается, что их поставят в Россию в декабре.
Каир собирался отправить Москве ракеты, но передумал под давлением Вашингтона, пишет The Wall Street Journal. По итогам сделки Египет также отказал США в просьбе о поставках оружия Украине.
Как стало известно изданию, Россия вела подобные переговоры с Пакистаном, Бразилией и Беларусью. Так, у Пакистана запросили четыре двигателя от транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, которые РФ ранее продала стране. Беларуси российские чиновники предложили выкупить шесть двигателей для вертолетов Ми-26, а Бразилии — 12 двигателей от списанных Ми-35М. В МИД Бразилии заявили, что отказались от сделки.
Большая часть усилий Москвы по выкупу вооружений пришлась на наступление ВСУ на востоке и юге Украины, отмечает газета. «Сейчас, когда это наступление замедляется, Россия пытается перехватить инициативу на поле боя, хотя неясно, дадут ли новые поставки Москве ресурсы, необходимые для усиления атак», — пишет The Wall Street Journal.
Кроме того, из-за войны Россия приостановила часть экспорта вооружений. Так, оружие, предназначенное для Индии и Армении, отправили на линию фронта в Украину, утверждают источники газеты.