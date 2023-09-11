WSJ: Навального могут включить в обмен на убийцу Хангошвили

Пожизненный срок Красикова за убийство Хангошвили



В то же время любые переговоры об обмене Красикова будут "чувствительными и непредсказуемыми" в связи с серьезностью совершенного им преступления, признают собеседники издания в дипломатических кругах западных стран. Убийство Хангошвили стало одним из "неожиданно больных для Германии событий" и вызвало большое возмущение в немецких элитах, и потенциальный обмен Красикова в Россию мог бы стать "предметом политического конфликта, в том числе с оппозицией", указывал ранее в беседе с DW немецкий политолог, директор российской программы Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Алексей Юсупов.